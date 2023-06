Mamadou Bâ : "Le budget 2024 devrait atteindre le chiffre record de 7000milliards"

Le ministre des Finances est actuellement à l’Assemblée nationale où il est question de débattre sur la loi d’orientation budgétaire. Face aux députés, l’argentier de l’Etat a dévoilé leurs prévisions quant au budget 2024 du Sénégal. Après 6411 milliards de francs Cfa en 2023 (Lfi), le budget du Sénégal devrait monter à plus de 7000 milliards de francs Cfa en 2024. C’est en tout cas, ce qu’a déclaré le ministre du Budget. «Le budget 2024 devrait atteindre le chiffre record de plus de 7000 milliards de francs Cfa», a indiqué Mamadou Moustapha Bâ. Comparé à la loi de finance initiale 2023, dit-il, le projet de loi de finance 2024 devrait connaître une hausse de plus de 585 milliards de francs Cfa en valeur absolue et 9,1% en valeur relative. «Un quasi triplement du budget en 12 ans, puisque le budget initial en 2012 était de 2344 milliards de francs Cfa», a-t-il dit aux députés, lors du débat d’orientation budgétaire ce lundi.