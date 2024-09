Mali: tirs et explosions dans la capitale Bamako (AFP)

Des tirs et des détonations résonnent depuis mardi matin dans la capitale malienne Bamako, a rapporté un correspondant de l'AFP. "Des hommes armés non encore formellement identifiés ont attaqué ce matin au moins un camp de gendarmerie de Bamako", a dit un responsable de gendarmerie sous le couvert de l'anonymat. Les coups de feu d'intensité variable, entrecoupés d'explosions, ont commencé vers 05H00 du matin, a rapporté l'AFP. Une fumée noire s'élevait au lever du jour d'une zone proche de l'aéroport. Le Mali, pays pauvre et enclavé confronté à la propagation jihadiste et à une profonde crise multidimensionnelle depuis 2012, a été le théâtre de deux putschs, en août 2020 et mai 2021. Il est depuis gouverné par une junte dirigée par le colonel Assimi Goïta. A sa suite, ses voisins, le Burkina Faso et le Niger, ont également vu des militaires s'emparer du pouvoir par la force. Le Mali reste la proie d'attaques dont la capitale a cependant été préservée jusqu'à présent.