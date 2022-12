Mali: deux policiers de la mission de l’ONU tués dans une attaque (Minusma)

Une patrouille de l’UNPOL, la police des Nations unies, a été attaquée ce vendredi 16 décembre à Tombouctou, a annoncé la Mission des Nations unies au Mali (Minusma).Deux de nos policiers dont une femme ont perdu la vie et 4 autres ont été blessés dont 1 grièvement. Ferme condamnation de cet acte », a écrit La Minusma sur son compte Twitter. El-Ghassim Wane, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour le Mali s’est dit « profondément choqué » par cette attaque, menée « par 1 individu armé non identifié ».Je condamne cet acte odieux et souhaite un prompt rétablissement aux 4 autres casques bleus blessés. », a écrit sur Twitter El-Ghassim Wane.