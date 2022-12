Mali : Les 46 militaires ivoiriens condamnés à 20 ans de prison

La justice malienne a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ce vendredi 30 décembre 46 militaires ivoiriens soupçonnés d’être des « mercenaires » pour « attentat et complot contre le gouvernement » et « atteinte à la sûreté extérieure de l’État ».

L’audience s’est tenue à huis clos sous haute sécurité. Seuls les juges, les avocats, l’huissier de séance et les accusés, rapporte Apa News.

Selon la même source, les mis en cause ont tous plaidé non coupables pour les charges retenues contre eux, à savoir « association de malfaiteurs, attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler gravement « .Finalement, c’est en début d’après-midi que le verdict est tombé.

Créée spécialement pour juger les militaires ivoiriens, la Cour d’Assises les a condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et deux millions d’amendes. Les trois dames qui faisaient partie de ce groupe, libérées depuis septembre dernier « pour des raisons humanitaires » ont été condamnées par contumace à la peine de mort.