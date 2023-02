Mali : L’armée malienne et ses alliés russes auteurs d’exactions meurtrière, selon RFI

La scène se serait déroulée dans la matinée du lundi 13 février dans le village de Soumouni. L’armée malienne semblait soupçonner la présence de jihadistes sur les lieux. RFI informe que des soldats maliens et leurs “supplétifs russes” sont entrés dans la bourgade en ouvrant le feu. Un assaut qui aurait coûté la vie à 5 hommes, 4 cultivateurs et le directeur de l’école du village qui, d’après le média français, était au téléphone devant sa maison. En plus des morts, 4 autres personnes auraient été blessées et évacuées par l’armée malienne. Une source de RFI confie : “Ils ont expliqué qu'ils venaient combattre les jihadistes et leurs complices, et qu'ils avaient même les moyens de savoir qui avait une arme ou qui en avait manipulé récemment. Puis, ils sont repartis”. La radio française de préciser que les autorités maliennes n’ont pas répondu favorablement à leur sollicitation.