Malawi: Mort du vice-président dans un accident d'avion

Aucun passager n'a survécu à l'accident d'avion qui transportait le vice-président du Malawi et neuf autres personnes, a annoncé mardi le président de ce pays d'Afrique australe peu après la découverte de l'épave. "L'avion a été retrouvé et je suis profondément triste et désolé de vous informer qu'il s'agit d'une terrible tragédie", a déclaré Lazarus Chakwera dans une adresse télévisée, au lendemain de la disparition de l'appareil près de Mzuzu, dans le nord-est du pays.