Mairie de Sandiara : Aliou Gning bat le candidat de Serigne Guèye Diop

Sandiara a choisi Aliou Gning comme maire. Il a eu 25 voix contre 14 pour Mouhamed Faye, le candidat de Serigne Gueye Diop et une voix pour Khadim Seck.«Je remercie la population de Sandiara pour son élan solidaire et son soutien massif. J’ai un sentiment de fierté mais aussi de responsabilité car cette mission est non pas une sinécure mais un sacerdoce. Je serai le maire de tout Sandiara», a d’emblée déclaré le nouvel édile de Sandiara. Aliou Gning a aussi rendu hommage à son prédécesseur devenu ministre de l’Industrie et du commerce à qui il demande «de le soutenir dans ses nouvelles charges». Il dit : «Je tends la main à Serigne Gueye Diop qui a beaucoup fait pour Sandiara. Mais aucune œuvre n’est parfaite. Nous allons apporter des changements significatifs dans le Plan Sandiara Émergent que nous allons continuer d’appliquer.» Il promet «un nouveau paradigme, une touche personnelle avec une gestion participative. Nous nous battrons pour un accès universel à l’électrification, l’eau, l’assainissement, la santé, l’éducation. Nous mettrons le focus sur le développement économique. Nous allons améliorer l’existant. Par rapport à la Zone économique spéciale, un comité de contrôle et de suivi sera mis sur pied pour atténuer les nuisances», a assuré le nouveau maire devant une population acquise à sa cause.