Magal de Porokhane : Serigne Bassirou Mbacké sermonne les chauffeurs

À quelques semaines du Magal de Porokhane prévu le 2 février, le président du comité d’organisation, Serigne Bassirou Mbacké, rappelle à l’ordre les transporteurs routiers. Sur iRadio, le guide religieux tire la sonnette d’alarme sur la recrudescence des accidents et invite les chauffeurs à la prudence. «J’invite les chauffeurs à la prudence. Nous avons enregistré beaucoup d’accidents ces derniers temps. Raison pour laquelle je lance un appel solennel aux transporteurs, car la vie humaine est sacrée. Les gendarmes veillent toujours au grain pour dissuader les excès de vitesse. Nous prions pour le repos de l’âme des victimes de l’accident de Sikilo et de Sakal. Porokhane est un lieu saint et les chauffeurs doivent aussi redoubler de vigilance», dit-il.