Madior Diouf : «Pourquoi j’ai quitté la tête du RND»

Le professeur Madior Diouf n’est plus le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), le parti fondé par Cheikh Anta Diop. Il a cédé la place à son adjoint, Bouna Alboury Ndiaye, qui assurera l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau leader. Dans un entretien paru ce mercredi dans L’Observateur, Madior Diouf donne les raisons de son départ du RND qu’il a dirigé pendant 40 ans. «Il y a la santé, mais également la volonté de laisser la place à d’autres, résume-t-il. Je reviens d’Amérique auprès de mes enfants qui ont décidé que j’y reste pour me soigner. Cela a été fait, mais pas tout à fait le temps qu’ils ont voulu. Aujourd’hui, ça va beaucoup mieux que quand j’y allais.» Et la volonté de passer la main ? Madior Diouf assure qu’il voulait transmettre le relais depuis longtemps. «Les circonstances n’ont pas permis que je le fasse vite, justifie-t-il. J’ai été élu en octobre 1982, à la tête du RND. (…) J’ai maintenant plus de 83 ans, c’est normal, enfin, que je décide de quitter, pas totalement la scène politique, mais la direction du RND. La direction d’un parti a des contraintes. Je voudrais désormais être libre, travailler quand le parti le veut et le faire en fonction des thèmes préférentielles de ses dirigeants.»