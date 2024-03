Madiambal Diagne : "Amadou Ba va appeler Diomaye pour le féliciter"

Selon Madiambal Diagne, Amadou Ba aurait accepté sa défaite et va appeler Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter de sa victoire au premier tour de la Présidentielle. "Amadou Ba va appeler Bassirou Diomaye Faye pour concéder sa défaite et féliciter le vainqueur de sa victoire dès le premier tour du scrutin", a écrit le journaliste ce lundi sur X. Lors d'une déclaration hier soir, Amadou Ba refusait de faire un commentaire sur les premiers résultats, déclarant qu'il allait faire une déclaration ce lundi après avoir plus amplement pris connaissance des chiffres.