Macron a demandé au pape François d'appeler Poutine et Biden

Le président français Emmanuel Macron a demandé lundi au pape François d'appeler Vladimir Poutine, le patriarche orthodoxe russe Kirill et le président américain Joe Biden pour "favoriser le processus de paix" en Ukraine. "J'ai encouragé le pape François à appeler Vladimir Poutine et le patriarche Kirill de Moscou, mais aussi Joe Biden", a confié le chef de l'État à l'hebdomadaire Le Point à l'issue d'un entretien avec le souverain pontife au Vatican. "On a besoin que les États-Unis s'assoient autour de la table pour favoriser le processus de paix en Ukraine", a poursuivi le président français. "Or, Joe Biden a, avec le pape, une vraie relation de confiance. Le pape peut avoir une influence sur lui pour le réengagement américain en Haïti et en Ukraine", a-t-il estimé. Emmanuel Macron a été reçu lundi par le pape François pour la troisième fois depuis qu'il est président. L'entretien a en grande partie été consacré à la guerre en Ukraine. Nécessité de “dialogue religieux” Le chef de l'État a évoqué une nécessité de "dialogue religieux” et le "rôle" que peut jouer l'Église catholique, selon l'Élysée. Dimanche, il a livré un plaidoyer pour la paix en Ukraine lors d'un sommet interreligieux à Rome, tout en soulignant que celle-ci ne pourrait intervenir que quand les Ukrainiens "le décideront" et selon les "termes" de Kiev. Sur l'invasion russe de l'Ukraine, le pape François n'a cessé de condamner le conflit depuis son déclenchement le 24 février, tout en tentant de maintenir un dialogue diplomatique avec Moscou et l'Église orthodoxe russe, très alignée sur les positions du Kremlin.