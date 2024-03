Macky tonne : «Si le président n’est pas élu dès le 24 mars, moi je m’en vais...»

Le Macky Sall ne compte pas attendre le second tour. Le président sortant du Sénégal compte quitter ses fonctions dès le 2 avril. Le 3 avril prochain trouvera-t-il Macky Sall en poste ? "Le président élu s’il est élu dès le 24 nous aurons la chance que je lui passe le témoin", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à nos confrères de Bbc. Cependant, Macky Sall a clarifié qu'il n'attendrait jusqu'au second tour pour quitter le pouvoir :"Mais s’il n’est pas élu dès le 24 mars, moi je m’en vais. Moi je n’entends pas rester un jour de plus comme je l’ai déjà dit", a déclaré l'actuel chef de l'Etat.