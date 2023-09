Macky Sonkorisé à New York, son frère Aliou Sall très remonté contre la diaspora

L’accueil du président Macky Sall à New York est resté dans la gorge des militants de l’Apr et la coalition Benno. Aliou Sall frère du chef de l’Etat et coordonnateur de Benno à Guédiawaye est très remonté contre les militants de Pastef de la diaspora. « Je ne veux plus parler d’un parti dissous. Ces gens n’ont pas toujours compris que l’essentiel n’est pas dans l’invective, dans la violence, la vulgarité, dans les insultes, mais plutôt dans la confrontation des idées et dans une communication saine. C’est d’autant plus grave que s’est fait dans un pays étranger. Chaque Sénégalais devrait se considérer comme un ambassadeur qui devrait mettre en exergue les aspects positifs au lieu d’insister sur des choses qui nous divisent », a laissé entendre Aliou Sall, rapporte Walf Selon lui : « C’est ridicule de dire que le président Macky Sall est un dictateur, alors qu’il a choisi lui-même de ne pas être candidat pour un troisième mandat. Dire que le Sénégal est un pays qui ne connaît pas la liberté, alors que les gens prennent la parole comme ils veulent et dans les formes qu’ils veulent, c’est aussi ridicule. Et les dirigeants de ce monde comprennent que c’est de la farce »