Macky Sall, tête de liste nationale de Takku Wallu Senegaal

L’Alliance pour la République (Apr) et ses alliés du Pds et autres ont verrouillé leur liste. Mais après la clôture du dépôt des listes, des informations commencent à fuiter. Et il revient à Emedia, que c’est le Président Macky Sall qui est la tête de liste nationale de la coalition Takku Wallu Senegaal. S’il est peu évident que l’ancien chef de l’Etat remette les pieds au Sénégal pour battre campagne, ce choix pourrait remonter le moral aux apéristes notamment. Emedia.sn