Macky Sall pèse son candidat : « Amadou Bâ a les chances de battre ses adversaires… J’ai la conviction qu’il gagnera… »

En marge de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations-Unies qui se tient actuellement à New York, le président Macky Sall a accordé un entretien à Rfi et France 24. L’occasion pour le chef de la coalition Benno Bokk Yakaar de revenir sur le choix du candidat Amadou Bâ et de ses chances de remporter l’élection présidentielle de février 2024. « Amadou Bâ est le candidat d’une majorité. Il part avec un atout que ses adversaires n’ont pas. Il a le soutien de la coalition et le soutien du président qui est un acteur politique », considère Macky Sall qui semble bien s’engager sur le terrain politique pour le triomphe de son candidat. Le chef de l’exécutif se dit convaincu que son candidat, Amadou Bâ, a toutes les chances de gagner l’élection présidentielle de 2024 : « Tous ces paramètres que je viens d’énumérer devraient l’aider à gagner ses adversaires. C’est ma conviction », dira le président Sall optimiste pour le futur de sa coalition.