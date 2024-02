Mac de Ziguinchor : Quelques 118 détenus entament une grève de la faim

Plus de 100 détenus (118 selon une source d’Emédia ) de la Mac de Ziguinchor dont une dizaine de femmes, des prisonniers mineurs et d’autres dits politiques entament à partir de ce jour, lundi 19 février 24 une grève de la faim illimitée. Ils dénoncent leurs conditions de vie carcérale et les longues détentions préventives. Figure parmi eux, le maire de Diacounda (département de Bounkiling) de l’ex parti Pastef.