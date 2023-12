MONDIAL HANDBALL : le coach des LIONNES réagit à la qualification historique

La qualification historique du Sénégal au tour principal du Championnat du monde féminin de handball est une récompense faite aux Lionnes pour leurs deux premiers matchs, lesquels étaient d’‘’un très haut niveau’’, a réagi à l'APS, leur entraîneur, Yacine Messaoudi. ‘’Cette qualification récompense nos deux premiers matchs, qui étaient d’un très haut niveau. Nous savions que l’équipe chinoise n’allait pas lâcher et il fallait répondre présent’’, a dit Messaoudi. ‘’Nous sommes heureux que le handball sénégalais atteigne le tour principal de ce championnat. Je suis fier de cette équipe, j’aime cette équipe. J’aime le Sénégal. C’est la victoire du handball sénégalais dans sa globalité’’, s’est-il réjoui. Le Sénégal a battu la Chine, 22 points à 15, pour la troisième journée des phases de poules du Championnat du monde féminin de handball. Cette compétition se déroule dans trois pays, le Danemark, la Norvège et la Suède, depuis mercredi 29 novembre. Elle se poursuivra jusqu’au 17 décembre. Yacine Messaoudi reconnaît que son équipe a été ‘’très médiocre’’ en première période. ‘’Il y avait le stress, la fatigue et le non-respect du projet de jeu mis en place. Nous n’avons pas mis suffisamment d’ingrédients pour entamer la rencontre de la meilleure façon. L’enjeu était important, ce qui nous a inhibés. Nous nous sommes retrouvés en difficulté’’, a analysé le technicien français. ‘’Mais en seconde période, nous avons su rectifier le tir. Notre jeu a été plus fluide. Nous avons montré plus d’efficacité aux chutes en nous appuyant sur une grosse défense. Nous avons usé nos adversaires et provoqué les pertes de balles pour finir très fort la rencontre’’, a-t-il ajouté. Au deuxième tour, le Sénégal va jouer contre le Monténégro, la Hongrie et le Cameroun. ‘’Nous allons évaluer notre effectif. Nous avons beaucoup donné, et certaines filles sont sur les rotules. Doungou Camara et Soukeina Sagna sont blessées’’, a signalé Messaoudi, assurant : ‘’Nous allons nous préparer à de gros combats. Il n’y a pas de limite pour nous. Notre équipe est capable de rivaliser avec ses prochains adversaires.’’