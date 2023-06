MANIFESTATIONS MEURTRIÈRES – ALIOUNE NDOYE HAUSSE LE TON : »FORCE RESTERA À LA LOI… »

Le ministre de l’Environnement a déploré, samedi, les manifestations ayant occasionné plusieurs morts et beaucoup de dégâts collatéraux. Selon Alioune Ndoye, force restera à la loi et que les hommes publics qui sont derrière les manifestants ne resteront pas impunis..

« Ce sont les populations qui doivent êtres au côté des forces de défense et de sécurité pour dénoncer », a-t-il déclaré sur Rfm.

Force restera à la loi

Le ministre estime qu’un grand maximum de ceux qui sont arrêtés – dans ces manifestations – ne sont pas d’ici. « Ils viennent d’ailleurs. De toutes façons, force restera à la loi », a-t-il martelé.

Punition

Embouchant la même trompette, il indique que les responsables, notamment les hommes publics qui sont « en train de manipuler », qui font ce qu’il appelle des appels à l’insurrection, qui appellent au renversement de l’État démocratique mis en place par les Sénégalais, se rendent coupables des choses qui ne resteront pas impunies de son point de vue.

avec Senegal7