M.I.K sur la baisse de la note du Sénégal : « Il fallait s'y attendre après les annonces alarmantes du gouvernement »

Décidément la sortie du gouvernement sur l’état ‘’désastreux’’ des finances publiques hérités de Macky Sall, a eu une avalanche de conséquences. En effet, après la chute vertigineuse des obligations en dollars du Sénégal dès le lendemain du grand oral de Ousmane Sonko, une semaine plus tard, ce vendredi 4 octobre, l’agence de notation Moody’s a revu à la baisse la note du Sénégal. Celle-ci, selon Reuters qui a été le premier à vendre la mèche, passe ainsi de Ba3 à B1. L’agence de notation pointe la « position fiscale » et « l'endettement nettement » comme les principales causes de cette chute. D’après les résultats de l’audit ordonné par le président nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye, le déficit budgétaire de 2023 dépasse 10%, contre 5% rapportés par l'administration précédente. Prenant la balle au bond, l’ancien Directeur Général d’Emedia invest récemment engagé en politique, Mamoudou Ibra Kane (M.I.K) indexe « les annonces alarmantes du gouvernement ». « Baisse de la note du Sénégal décidée par l'agence de notation Moody's. Il fallait s'y attendre après les annonces alarmantes du gouvernement. La gestion d'un État ne s’improvise pas. Bienvenue aux mesures d'austérité comme la fin des subventions », écrit-il sur X.