Lutte contre les inégalités : Un défi que l’ambassadeur d’Israël au Sénégal veut relever

L’Etat d’Israël a célébré, ce jeudi 9 mai 2019, la 71ème anniversaire de son indépendance. A l’occasion de cette fête nationale, l’ambassadeur d’Israël au Sénégal, Roi Rosenblit, a organisé une réception précédée d'un ndogou (coupure de jeûne) à sa résidence à Dakar. Un moment de communion et de partage que la ministre de l’Economie numérique et des Télécoms, Ndèye Tické Ndiaye Diop, des membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal, des généraux, entre autres personnalités, ont honoré de leur présence.



Selon le diplomate israélien, son pays et le Sénégal sont aujourd’hui deux «grandes démocraties». Il dit : «Israël est indépendant depuis 1948, après d’âpres luttes. Les juifs ont survécu à l’esclavage, à l’exil, à la colonisation et à la Shoah. Douze ans après, le Sénégal a acquis son indépendance après la colonisation et l’esclavage. Aujourd’hui, nous sommes deux grandes démocraties.»



Il ajoute : «Le passé douloureux de nos deux peuples a rapproché et uni nos devanciers, Léopold Sédar Senghor, Ben Gurion et Golda Meir tout comme Levy Eshkol, Shimon Pérès et Abdou Diouf. Abdoulaye Wade, puis Benjamin Netanyahu et Macky Sall continuent de veiller à cette amitié soixantenaire».



A l’en croire, la relation entre ces deux Etats est «excellente et se renforce au fil des années». Son objectif est de «hisser la barre encore plus haute et plus forte».



«L’extension de la coopération souhaitée»



Soulignant les domaines où la coopération bilatérale entre l’Israël et le Sénégal a porté ses fruits, Roi Rosenblit a annoncé que dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, son pays «compte renforcer sa présence notamment dans la désalinisation de l’eau de mer et le recyclage des eaux usées». Et le diplomate de signaler que le prochain défi de l’Israël est d’«installer Equalizer» au Sénégal. Il s’agit ici d’un programme qui «allie le sport et l’éducation pour lutter contre les inégalités sociales, régionales et économiques».



Par ailleurs, le diplomate israélien a profité de ce mois béni de ramadan pour demander à l’assistance de prier pour la paix de Jérusalem, du Sénégal et du monde.



Venue représenter le gouvernement du Sénégal à cette fête d’indépendance, la ministre de l’Economie numérique et des Télécoms, Ndèye Tické Ndiaye Diop, a soutenu que l’invitation du gouvernement à cet anniversaire témoigne de «la franche amitié qui lie Israël et le Sénégal». Selon la porte-parole du gouvernement, au-delà des activités «ponctuelles» réalisées par l’ambassade d’Israël à Dakar, «les deux pays entretiennent une coopération tangible dans les domaines tels que l’agriculture, l’énergie et la sécurité intérieure».



Une coopération à propos de laquelle la ministre a exprimé «toute sa satisfaction pour son dynamisme».