Luka Modric met le feu au Real Madrid, le Barça a pris sa décision pour Ronald Araujo

Le cas Luka Modric créé des tensions au Real Madrid, le Barça a tranché pour l’avenir de Ronald Araujo, Manchester United a un projet complètement fou, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Luka Modric a été trahi L’avenir de Luka Modric s’assombrit de jour en jour. A 38 ans, le Croate n’est plus aussi indispensable qu’autrefois du côté du Real Madrid. La jeunesse prend le pouvoir dans l’empire du milieu madrilène et ce n’est clairement pas du goût du ballon d’or 2018. Le journal Sport évoque des tensions entre le joueur et Carlo Ancelotti dans ses pages intérieures. Tout ça partirait d’une promesse non respectée par le Mister qui aurait tout fait pour le retenir l’été dernier, alors qu’il disposait d’un point d’or venu tout droit d’Arabie saoudite. Modric est agacé de son faible temps de jeu et accuse son coach de l’avoir trompé, comme le révèle un chroniqueur sur le plateau d’El Chiringuito, information reprise par Okdiario. Ancelotti de son côté a affirmé lui avoir dit qu’il comptait, mais ne lui a jamais promis qu’il continuerait à être titulaire lors de sa prolongation. Le Barça veut blinder Araujo Le FC Barcelone travaille sur plusieurs dossiers chauds. Les prolongations de Frenkie de Jong et de Ronald Araujo sont considérées comme prioritaires. Celui du défenseur central est considéré comme urgent, bien que le joueur a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026. Comme vous le savez, l’Uruguayen est courtisé par le Bayern Munich notamment. Thomas Tuchel est un grand fan du joueur et le club bavarois en a fait sa priorité. Le Barça veut de son côté prolonger son défenseur qui est l’un des joueurs les moins bien payé de l’effectif. Selon Bild, le Bayern Munich a formulé une première offre de 75 millions d’euros pour le joueur sous contrat jusqu’en juin 2026. Le club compte revenir à la charge en cas de refus du Barça. Le début d’un long feuilleton. Le projet XXL de Manchester United Gros changement en vue du côté de Manchester United. L’arrivée de Sir Jim Ratcliffe au capital des Red Devils va amener une vague de fraîcheur et ça commence par une rénovation d’Old Trafford. Le Daily Star est clair ce mercredi matin sur sa Une, l’ambition du milliardaire britannique est de faire d’Old Trafford le nouveau «Wembley du Nord», rien que ça ! Le mythique stade des Red Devils, construit en 1909, tombe en ruine et a clairement besoin de faire peau neuve. L’ambition est de transformer Old Trafford en un stade ultramoderne capable de rivaliser avec le stade de Wembley, qui a une capacité de 90 000 places. Actuellement, Old Trafford peut accueillir 74 000 personnes, mais les projets de réaménagement permettraient d’augmenter cette capacité et de faire du Théâtre des Rêves le meilleur stade du pays. Dans le rachat des parts conclu par Ratcliffe, environ 277 M€ d’euros était prévu pour la rénovation du stade.