Luis Rubiales condamné pour 3 ans par la FIFA !

Poussé à la démission il y a un mois et demi alors qu’il avait embrassé de force la joueuse Jenni Hermoso, Luis Rubiales n’était plus le président de la Fédération Espagnole. Si la question de sa succession se pose en Espagne, il a vu la FIFA prendre une décision forte à son sujet. En effet, Luis Rubiales ne pourra pas pratiquer une activité professionnelle dans le football lors des trois prochaines années. «La Commission de Discipline de la FIFA a suspendu Luis Rubiales, ancien président de la Fédération Espagnole de Football, de toute activité liée au football aux niveaux national et international pendant trois ans» peut-on lire dans un communiqué. Luis Rubiales sera donc éloigné du monde du football jusqu’à fin 2026 minimum. Footmercato