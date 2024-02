Loi d'amnistie pour la libération de Sonko, Diomaye et Cie : La réaction d'Amadou Ba (ex-Pastef)

Comme rapporté ce lundi par les médias, le président Macky Sall prépare une loi d'amnistie générale pour l'apaisement du climat politique. Ainsi, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye et les autres "détenus politiques" pourraient recouvrer la liberté. Sur sa page Facebook, Amadou Ba, membre de l'ex-Pastef et mandataire national de Bassirou Diomaye Faye, ne semble pas convaincu. "Une loi d’amnistie est une simple LOI ORDINAIRE qui est adoptée à la majorité simple, même pas une majorité qualifiée de 3/5e. La loi d’amnistie est de nature purement législative et non constitutionnelle. Elle peut être facilement répudiée par une nouvelle Assemblée nationale qui mettra en place une commission d’enquête indépendante sur les événements amnistiés de 2021 à 2024", a-t-il écrit. Autrement dit, même si cette loi pourrait permettre à Ousmane Sonko et Cie de sortir de prison, elle ne leur donne aucune garantie.