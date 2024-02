Loi d’amnistie : La réaction de Pape Mahawa Diouf

Le président de la République, Macky Sall, a affirmé dans son discours en date du 26 février 2024, tenu à Diamniadio, que « dans un esprit de réconciliation nationale », il va saisir « l’Assemblée nationale, d’un projet de loi d’Amnistie générale sur des faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024 ». Le coordonnateur de la communication de Benno Bokk Yaakaar salue l’initiative. Selon Pape Mahawa Diouf, c’est une voie de stabilisation du pays. « La préservation de la paix, ça passe forcément par faire en sorte que les enfants du Sénégal se retrouvent autour de l’essentiel, stabiliser le pays, garantir la paix et l’unité nationale. Il n’y rien de plus cher que celui-là« , a déclaré Pape Mahawa Diouf, sur la Rfm. Le coordonnateur de la communication de Benno Bokk Yaakaar a insisté sur le fait qu’il ne s’agit nullement d’une prime à l’impunité. « De mon point de vue, les députés vont en parler évidemment, si les crimes odieux pouvaient ne pas faire partie de cette loi d’amnistie » , a-t-il alerté.