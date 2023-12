Location de l’Arène Nationale : les nouveaux tarifs fixés aux promoteurs de lutte

De nouveaux tarifs ont été fixés aux promoteurs de lutte pour la location de l'arène nationale, renseigne le site spécialisé les arènestv.com. Dans une note de service N° 001/MS/SG/ANL/SP datée du 22/12/2023 et signée par la toute nouvelle Directrice de l’Arène Nationale, il est indiqué que « face aux nombreuses charges liées à la maintenance et à l’entretien de l’Arène nationale de lutte, il convient de renforcer les crédits mobilisés par le Ministère des Sports, avec des ressources additionnelles provenant des utilisateurs de l’infrastructure ». PAF et Cie vont payer 250.000 et 500.000 FCFA Le promoteur Pape Abdou Fall et Cie (compagnie) vont désormais se conformer à la décision de la direction de l'Arène Nationale. Voilà comment "il est porté à la connaissance des promoteurs de lutte que la contrepartie de l’utilisation de l’Arène nationale de lutte est désormais fixée selon la grille tarifaire ci-après : 500.000 FCFA pour les grandes affiches (VIP) ; 300.000 FCFA pour les affiches moyennes (Espoirs) ; 250.000 FCFA pour les galas hors Week-end. Il y est aussi précisé que « cette présente note de service prendra effet à compter du 25 Décembre 2023."