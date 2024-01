Liverpool : Klopp annonce la date de son départ !

C'est la fin d'une ère du côté de la Mersey. Jürgen Klopp va quitter Liverpool à la fin de la saison. L'annonce a été faite par les Reds via un communiqué. L'entraîneur allemand de 56 ans a remporté six trophées majeurs. Un bilan qu'il pourra améliorer dès le 25 février prochain face à Chelsea en finale de la Coupe de la Ligue Anglaise. À noter que son équipe est actuellement leader de Premier League et est le grand favori de l'Europa League.