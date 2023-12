Listes CAN 2023 : les précisions de la CAF

Dans un communiqué, la Confédération africaine de football (CAF) a livré des précisions concernant les listes de équipes pour la CAN 2023. Les 24 équipes engagées à la Coupe d’Afrique des Nations ont soumis une liste provisoire de 55 joueurs, conformément à la date limite du 14 décembre 2023. Grande nouveauté pour cette édition, les sélectionneurs pourront convoquer 27 joueurs (au lieu de 23 joueurs lors des éditions précédentes). Toutefois, seuls 23 joueurs seront sélectionnables pour chaque match du tournoi. L'inscription des quatre joueurs supplémentaires sur la liste définitive n'est qu'une option et non une obligation. Les listes définitives devront être déposées au plus tard le 3 janvier soit 10 jours avant le coup d’envoi de la compétition. En cas de blessure contractée 24 heures avant le premier match de l’équipe, le joueur blessé pourra être remplacé, sur présentation du certificat médical et après validation par la Commission médicale de la CAF. Pour rappel, le tournoi aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 dans les villes ivoiriennes d'Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro.