Liste contre le Rwanda et l’Algérie: Les Lions avec Lamine Camara et Andy Diouf, Nampalys zappé !

La liste des Lions du Sénégal qui prendront part aux matchs contre le Rwanda et l’Algérie de Septembre commence à se dessiner. Plusieurs noms sont évoqués. Après Habib Diarra qui aurait choisi de rejoindre le Sénégal, nos confrères du journal Le Quotidien révèlent que Lamine Camara et Andy Diouf seront également de la partie. La source parle d’une liste de 27 avec de jeunes joueurs prometteurs. La Fédération sénégalaise de football s’active déjà pour les préparatifs des deux prochains matchs de l’Equipe nationale, prévus le mois prochain au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. D’abord face au Rwanda, le 9 septembre, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Can 2023, puis en amical contre l’Algérie, le 12 septembre, toujours à Dakar. Une liste de 27 joueurs dévoilée le 1er septembre Un groupe où on devrait retrouver de nouveaux joueurs, à l’image de la révélation de la Can U20 et du Chan, Lamine Camara. Le milieu de terrain de Génération Foot devrait ainsi honorer sa première sélection avec l’Equipe A, après avoir été privé de Coupe du monde U20 par le Fc Metz. D’autres nouvelles têtes sont annoncées dans la liste d’Aliou Cissé. Il y a Habib Diarra, le milieu du Rc Lens, Andy Diouf, et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, le défenseur des U23 qui s’est engagé pour les cinq prochaines saisons en faveur de l’Estac. D’autres jeunes à l’image de Rassoul Ndiaye (Le Havre) ou encore l’imposant récupérateur de Rs Berkane, Mamadou Lamine Camara sont aussi ciblés. Ils pourraient intégrer la Tanière très prochainement. Mendy et Gomis zappés! Par ailleurs, Nampalys Mendy ne devrait pas faire partie de la liste. « Sans club depuis le 1er juillet dernier, il n’a pas encore pu trouver un point de chute. L’ancien pensionnaire de Leicester City n’a finalement pas été retenu pour les matchs de septembre. Tout comme le gardien de but de Rennes, Alfred Gomis, qui vit une situation difficile avec son club et qui devrait être remplacé par Mory Diaw », lit-on dans le média sénégalais. A noter que la liste est attendue pour le 1er septembre prochain.