Linguère: le célèbre "TikTokeur" Samba Ka arrêté pour vol

La nouvelle va surprendre plus d'un. Samba Ka le célèbre TikTokeur, au vocabulaire "Rang, Rang" a été arrêté et placé en garde à vue pour vol, selon l'observateur. Les faits se sont déroulés à Linguère. Samba Ka, serait impliqué dans le cambriolage d'une boutique de transfert d'argent au quartier Abattoirs, situé dans la commune de Linguère. Des vidéos qui circulent sur la toile montrent le "TikTokeur" de dos, de profil en pleine manœuvre. On nous apprend que la vidéo a été prise par les caméras de surveillance de la boutique. Et c'est au moment du forfait du TikTokeur, que le propriétaire a été alerté. Et que s'en est suit une arrestation.