Ligue des champions : huit équipes peuvent se qualifier dès cette semaine pour les huitièmes de finale

Alors que les matchs retour de la phase de groupe de la Ligue des champions débutent ce mardi, huit équipes peuvent déjà se qualifier pour les huitièmes de finale. Alors que les matchs retour de la phase de groupes de la Ligue des champions débutent à partir de ce mardi, huit équipes peuvent déjà s'assurer un printemps européen dès cette semaine. S'il est encore un peu tôt pour crier victoire pour le PSG (groupe F) et Lens (groupe B), les deux clubs français peuvent se rapprocher de la qualification en cas de victoire face au Milan AC (mardi à 21 heures sur RMC Sport 1) et sur la pelouse du PSV Eindhoven (mercredi à 21 heures sur RMC Sport 1). Trois qualifiés dès ce mardi ? Si personne ne peut se qualifier pour les huitièmes de finale dans les groupes E et F (celui de Paris), le groupe G peut déjà rendre son verdict. Champion d'Europe en titre, Manchester City verra le printemps s'il bat les Young Boys. Deuxième du groupe, Leipzig peut également valider son ticket s'il bat l'Etoile Rouge de Belgrade et que les Young Boys ne battent pas les Citizens. Dans le groupe H, le FC Barcelone se qualifiera s'il ne perd pas face au Shakhtar Donetsk. Mercredi, le tableau peut être complété par le Bayern Munich s'il ne perd pas contre Galatasaray dans le groupe A. Le champion d'Allemagne serait même assuré d'être premier si dans le même temps Manchester United ne gagne pas contre Copenhague. Pour le groupe B (celui de Lens), Arsenal sera qualifié s'il bat Séville et que Lens bat le PSV. Dans ce cas, il manquerait un point à Lens pour se qualifier pour les huitièmes. Recordman de victoires dans la compétition (14 trophées), le Real Madrid sera qualifié dans le groupe C s'il ne perd pas contre Braga. Enfin, le groupe D peut également livrer définitivement son verdict. L'Inter peut se qualifier pour les huitièmes en cas de succès face à Salzbourg. Cette victoire, combinée à celle de la Real Sociedad devant Benfica, qualifierait aussi le club espagnol pour le tour suivant.