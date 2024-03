Ligue des Champions : le tirage au sort complet des quarts et demis !

Le grand moment est arrivé. Seules 8 équipes peuvent désormais prétendre à la victoire finale en Ligue des Champions. Le tirage au sort des quarts de finale, mais aussi du tableau jusqu’à la finale, est attendu avec impatience par tous les prétendants. Le PSG espère bénéficier d’un nouveau tirage clément, après avoir éliminé la Real Sociedad au tour précédent. 7 sur 8. C’est le bilan des équipes qualifiées à la première place de leur groupe qui ont réussi à passer les huitièmes de finale. Seule exception, le Paris Saint-Germain, qui avait eu la main heureuse lors du tirage précédant en héritant de la Real Sociedad. Le club de la capitale, souvent malheureux lors du tirage des huitièmes de finale, n’a pas laissé passer l’occasion de rejoindre le gratin européen pour s’offrir son premier quart de finale depuis 3 ans. Quel adversaire l’attend désormais ? Eh bien ce sera le FC Barcelone ! Pour un nouvel affrontement prestigieux entre les deux clubs, forcément très attendu depuis la remontada de 2017. Le PSG avait déjà pris une belle revanche en sortant le Barça en 2021, avec notamment un triplé éclatant de Kylian Mbappé lors du match aller au Camp Nou. Le club catalan ressemble à un tirage relativement abordable puisqu’il ne traverse pas sa meilleure saison, avec son entraîneur Xavi qui a déjà décidé de quitter le club à l’issue de la saison. Toutefois, il faudra bien évidemment se méfier des nombreux atouts barcelonais, des dernières révélations de la Masia (Yamal, Cubarsi) et des joueurs phares (Lewandowski, De Jong etc). Le PSG, s’il devait passer l’obstacle barcelonais, hériterait en demi-finale du vainqueur du quart de finale opposant l’Atlético de Madrid au Borussia Dortmund. Il éviterait donc ainsi trois principaux écueils, le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich, qui se retrouvent dans la même partie de tableau, avec Arsenal. Vous l’aurez compris, l’immense choc qui se profile pour les quarts de finale opposera le Real Madrid à Manchester City. La revanche de la saison passée, où les Anglais avaient écarté les Espagnols en demi-finale. Arsenal, de retour à ce stade de la compétition après 14 ans d’absence, aura fort à faire face au Bayern Munich, même si les dynamiques se sont inversées cette saison. Les Gunners sont actuellement leaders de la Premier League, pendant que le Bayern est deuxième de Bundesliga derrière le Bayer Leverkusen. Enfin, le dernier quart apparaît comme le plus ouvert, entre l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund. Où l’on trouve donc le futur adversaire du PSG ou du Barça… Le tirage au sort des quarts de finale : Arsenal (ENG) - Bayern Munich (GER) Atlético de Madrid (ESP) - Borussia Dortmund (GER) Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG) Paris Saint-Germain (FRA) - Barcelone (ESP) Le tirage au sort des demi-finale : Atlético de Madrid (ESP) - Borussia Dortmund (GER) vs Paris Saint-Germain (FRA) - Barcelone (ESP) Arsenal (ENG) - Bayern Munich (GER) vs Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG) Quarts de finale aller : 9 et 10 avril 2024 Quarts de finale retour : 16 et 17 avril 2024 Demi-finales aller : 30 avril et 1er mai Demi-finales retour : 7 et 8 mai 2024