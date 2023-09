Ligue des Champions : grand classique Bayern-Manchester United, le Real Madrid contre l’Union Berlin

ManU - Bayern reste l'une des plus folles finales de C1, remportée par les « Red Devils » par deux buts dans le temps additionnel (2-1), en 1999 au Camp Nou. Pour le 12e match entre les deux géants européens, le Bayern d'Harry Kane, capitaine de l'équipe d'Angleterre, est bien plus en forme que Manchester United, qui a perdu trois de ses cinq premiers matches en championnat, ajoutant une crise sportive à la crise institutionnelle (vente retardée, Greenwood et Antony écartés pour leurs affaires judiciaires...). Les deux outsiders du groupe, Galatasaray et le FC Copenhague, sont à l'affiche de l'autre rencontre du groupe. Après six ans d'absence, les « Gunners » retrouvent la Ligue des Champions, et ils sont favoris de leur groupe. Ils ouvrent leur nouvelle campagne à l'Emirates contre le PSV Eindhoven, un club qui a réussi, il y a longtemps (1988), à remporter cette C1 après laquelle l'Arsenal d'Arsène Wenger a couru en vain (finale 2006, demi-finale 2009). L'autre match du groupe A oppose deux équipes mal en point dans leur championnat, mais si Lens est bon dernier en Ligue 1, le Séville FC vient de se réveiller en remportant sa première victoire de la saison contre Las Palmas (1-0). Groupe C : le roi contre le dernier sujet Le grand écart. Si l'Union Berlin participe pour la toute première fois à la C1, le Real Madrid aborde sa 54e édition... Larges favoris, les hommes de Carlo Ancelotti sont en outre en grande forme, avec cinq succès en autant de matches en Liga, alors que les rouges de Berlin viennent de perdre deux fois de rang en Bundesliga. L'autre gros bonnet du groupe, le Napoli de Rudi Garcia, a du mal à redémarrer sur la digestion de son titre. Battu au Maradona par la Lazio (2-1), il a arraché dans les dernières minutes un nul au Genoa (2-2) et se présente un peu barbouillé à Braga. Groupe D : l'Inter arrive lancé Finaliste malheureux l'an passé contre Manchester City (1-0), l'Inter Milan reprend la route de Wembley, lieu de la finale, fort d'une victoire éclatante et historique dans le derby contre l'AC Milan (5-1). Les « Nerazzurri » seront favoris contre la Real Sociedad qui joue la C1 tous les dix ans (8e de finaliste en 2004, éliminée en poule en 2013-2014). L'autre rencontre oppose deux des meilleurs centres de formation du monde, Benfica et le RB Salzbourg, qui se sont déjà affrontés deux fois en finale de Youth League, avec une victoire chacun, une pour les Autrichiens en 2017 et une pour les Portugais en 2022. Certains ont bien mûri et postulent maintenant chez les grands comme Roko Simic et Samson Baidoo côté Red Bull ou Antonio Silva côté Benfica. Programme première journée Mercredi 20 septembre 2023 Groupe A Galatasaray - Copenhague (16h45) Bayern Munich - Manchester United (19h) Groupe B Arsenal- PSV Eindhoven (19h) Séville - Lens (19h) Groupe C Real Madrid - Union Berlin (16h45) Braga - Naples (19h) Groupe D Real Sociedad - Inter de Milan (19h) Benfica - Salzbourg (19h) Avec AFP