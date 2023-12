Ligue des Champions : Découvrez le tirage complet des 8es de finale

Le Paris Saint-Germain est fixé et connaît désormais son adversaire pour les 8es de finale de la Ligue des Champions ! Le tirage au sort effectué ce lundi par l'UEFA, à Nyon, a réservé la Real Sociedad aux joueurs de Luis Enrique. Sur le papier, il s'agit clairement de l'adversaire le plus abordable. Mais attention, les Espagnols ont terminé invaincus dans un groupe composé de l'Inter Milan, de Benfica, et de Salzbourg ! Le tirage complet des 8es de finale : FC Porto - Arsenal Naples - FC Barcelone PARIS SG - Real Sociedad Inter Milan - Atletico Madrid PSV Eindhoven - Borussia Dortmund Lazio Rome - Bayern Munich FC Copenhague - Manchester City RB Leipzig - Real Madrid