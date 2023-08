Ligue Pro : Djibril Wade fait son bilan

Le championnat de ligue professionnelle a baissé ses rideaux avec la finale de la Coupe du Sénégal remportée par Teungueth Fc. Au total, 364 matchs ont été disputés en Ligue 1 et Ligue 2. Le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp), Djibril Wade, se dit satisfait du “bon déroulement” du championnat malgré les cas de violences notés. “Sur les 364 matchs de la Ligue pro, il y a eu six cas de violence dont cinq en championnat et un en Coupe de la ligue.” Repris par le journal Le Soleil, il promet de faire des efforts pour tendre vers zéro violence. Pour y arriver, annonce-t-il, la Ligue pro a commencé à parler aux clubs, à organiser des séminaires avec les supporters, les dirigeants, entre autres acteurs. Dans un autre registre, a-t-il souligné, la victoire du Sénégal au Chan, est “la preuve que notre championnat a un très beau niveau.” “Sur le plan du jeu, il y a beaucoup d’améliorations, estime-t-il. Du point de vue de l’attaque également. On a une moyenne de 1,8 but par match en Ligue 1 (325 buts inscrits) et 1,7 but en Ligue 2 (319 buts inscrits).” Il s’agira désormais, fixe-t-il, “de travailler à relever le niveau de salaires des joueurs.” Dans ce sens, il a invité l'État à accompagner le football local afin de permettre aux clubs de retenir leurs joueurs et d’être plus compétitifs. Selon Djibril Wade, il faudra aussi augmenter les ratios de matchs. Il dit : “On est à 30 matchs, au Sénégal alors que le ratio est de 50 matchs. En Europe, ils sont à 65 matchs. Il faut qu’on en soit au moins à 40 matchs. Le football a évolué. Il faut que nous y arrivions”.