Ligue 1 : les premières sanctions tombent sur Génération Foot et Diambars

Le conflit opposant la Ligue Pro, d’une part, et Génération Foot (GF) et Diambars, de l’autre, au sujet du lieu de réception des matchs à domicile de ces équipes, atteint un tournant. Dans son édition de ce mercredi 15 novembre, Stades révèle que les deux centres de formation ont été sanctionnés pour avoir boycotté la deuxième journée de Ligue 1. Les équipes de Saly et de Déni Birame Ndao protestaient ainsi contre la décision qui les oblige à quitter leurs bases pour accueillir leurs adversaires au stade Lat Dior de Thiès. Diambars et GF sont ainsi déclarés forfaits par la Commission de discipline de la Ligue Pro. Ils perdent ainsi trois points au profit de leurs adversaires, la Sonacos et l’US Gorée, respectivement. «En sus, complète Stades, ils devront payer chacun une amende de 300 000 F CFA». Le quotidien spécialisé indique que les deux clubs ont trois jours pour faire appel. GF, qui a également boycotté la troisième journée, en refusant d’affronter Jamono de Fatick au stade Lat Dior, risque de prendre plus cher. Le champion du Sénégal, en effet, «pourrait être frappé d’un forfait général, comme le stipule l’article 29 de la LSFP», prévient Stades. Et dans ce cas, confie un responsable fédéral au journal, il sera relégué en National 1. Diambars, qui compte déjà un boycott, n’a pas décidé s’il va bouder la quatrième journée. Le centre de formation de Saly doit recevoir le Casa Sports au stade Lat Dior. «Nous n’avons rien décidé pour le moment. On doit se réunir pour prendre une décision dans la semaine», informe un membre de Diambars.