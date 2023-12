Ligue 1 : la Commission de recours de la FSF annule les sanctions infligées à Génération Foot et Diambars

La Commission de recours de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) a annulé les sanctions prises par la Commission de discipline de la LSFP à l’encontre de Génération Foot et Diambars. Génération Foot et Diambars ont obtenu gain de cause après avoir saisie la Commission de recours de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) dans leur differend avec la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP). D’après le quotidien sportif Stades, la Commission de recours a annulé « la décision n°004/2023-2024 rendue le 10 novembre 2023 par la Commission de discipline de la LSFP ». Ce qui veut dire qu’elle annule les sanctions, à savoir forfaits et amendes, infligées par la Commission de discipline de la LSFP aux deux clubs. Pour rappel, ces sanctions ont été appliquées en raison du refus des clubs d’accueillir leurs adversaires au stade Lat Dior. La commission de recours ordonne la reprogrammation des rencontres Génération Foot-US Gorée et Diambars-Sonacos comptant pour la deuxième journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour Génération Foot qui évite le forfait Général puisque cette même commission de recours confirme en toutes ses dispositions la décision objet du PV N 6 du 17 novembre 2023. Pour rappel, ce PV N 6 donne match perdu à GF par forfait 3-0 devant Diamono Fatick et une amende de 400 000 Francs CFA.