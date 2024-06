Ligue 1 française : Le calendrier de la saison 2024-2025 dévoilé

La saison 2024-2025 de la Ligue 1 française débute le week-end du 17 et 18 août 2024, a annoncé la Ligue de football professionnelle. Pour la journée inaugurale, Lyon se déplace à Rennes, Paris au Havre et Marseille à Brest. À noter le joli Monaco - Saint-Étienne. Les deux classiques OM-PSG se disputeront le week-end du 27 octobre et celui du 16 mars. Toutes les rencontres de la 1re journée de Ligue 1 : Stade brestois – Olympique de Marseille Montpellier HSC – RC Strasbourg Toulouse FC – FC Nantes Angers SCO – RC Lens AS Monaco – AS Saint-Étienne Stade de Reims – Lille OSC AJ Auxerre – OGC Nice Havre AC – Paris SG Stade rennais – Olympique Lyonnais