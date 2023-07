Ligue 1 : Génération Foot bat Diambars et est sacrée championne du Sénégal

Il suffisait à Génération Foot de ne pas perdre pour garder le champ libre à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, mais elle a tenu à battre Diambars : après avoir vaincu son dauphin sur la plus courte des marges grâce, GF est sacré pour la troisième fois de son histoire. Une première depuis 2019. 2017, 2019 et 2023. Evidemment, il y a deux et quatre années d’écart. Raison pour laquelle Génération Foot est ravie d’avoir retrouvé son titre de Champion du Sénégal, ce samedi après-midi, que Diambars comptait lui retarder. Une équipe de Diambars qui, justement, n’a pas réussi à empêcher le troisième sacre des son rival académicien puisqu’elle s’est inclinée sur la plus courte des marges lors de la 24e journée de l’exercice, alors qu’il avait besoin d’une victoire pour revenir à deux points de son adversaire et rester dans la course.