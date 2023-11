Les tristes confessions de Nampalys Mendy : « J’ai eu envie de baisser les bras »

Après la fin de son contrat à Leicester, le milieu de terrain sénégalais, Nampalys Mendy a passé des moments difficiles, avant de trouver un nouveau club. L’actuel joueur des Sang et Or est revenu sur cette période, ou il a failli tourner le dos au football. Lens de Nampalys Mendy se déplace ce mercredi sur la pelouse du PSV Eindhoven pour le compte de la 4e journée de la ligue des champions. Le champion d’Afrique qui a accordé un entretien à la chaîne équipe, a évoqué la période où il était sans club ; après la fin de son contrat avec les Foxes. « J’ai connu des moments vraiment pas faciles…Cet été, j’étais seul à Toulon, avec un préparateur physique. J’ai eu quelques sollicitations, mais pas forcément ce que je voulais. J’ai eu envie de baisser les bras. Mais je me suis accroche. Je n’ai jamais eu peur de devoir arrêter ma carrière mais je craignais de devoir m’engager dans un club par défaut ». A déclaré Mendy dans son entretien avec L’Equipe.