Les travailleurs du Port de Dakar dans le désarroi : « 781 personnes mises à l’écart depuis l’arrivée de Waly Diouf Bodian » (Représentant syndical)

Les centrales syndicales se sont réunies ce vendredi lors d’un grand rassemblement pour coordonner leur lutte et obtenir gain de cause face à leurs revendications, ainsi que pour dénoncer les difficultés rencontrées dans les différentes structures de l’État. Lors des interventions des représentants syndicaux, Abdoul Ndiaye, porte-parole du Port Autonome de Dakar, a mis en lumière les licenciements injustifiés opérés sous la direction de l’actuel directeur général.



« Ce sont plus de 700 jeunes qui ont été renvoyés. Ce qui se passe au Port de Dakar est un drame social. En effet, le chiffre avancé aujourd’hui n’est pas exact. Il s’agit précisément de 781 personnes qui sont actuellement chez elles, sans emploi », a-t-il déclaré. Il a également ajouté que le directeur général du port, depuis son arrivée il y a quelques mois, n’a posé aucun acte concret pour préserver les emplois.