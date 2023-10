Les lourdes accusations du FC Barcelone, la contre-attaque de Sandro Tonali

Le président du FC Barcelone attaque violement le Real Madrid, Sandro Tonali se défend dans l’affaire des paris sportifs et l’Angleterre veut protéger Jude Bellingham, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Laporta tape du poing sur la table En Espagne, le FC Barcelone a tapé du poing sur la table via son président Joan Laporta ! On rappelle que celui-ci est inculpé dans l’affaire Negreira, soupçonné de corruption avec les arbitres. Mais c’est l’accusation de trop pour le président blaugrana qui est sorti de sa réserve. Comme le placarde Sport sur sa couverture ce matin, Laporta a lancé un cinglant : «Il y a une campagne contre le Barça.» «Laporta est énergique», estime le quotidien. «Il y a un madridisme sociologique dans la capitale et dans les cercles du pouvoir qui est très fort. Ils ont beaucoup souffert quand nous gagnions tout. Ils ont profité de l’affaire Negreira pour salir le nom du Barça et nous ne le permettrons pas», a-t-il notamment lâché. Même chose en Une de Mundo Deportivo qui reprend les déclarations du président barcelonais. «Le président a déclaré qu’il faisait l’objet d’une enquête. Ils ne pourront rien prouver dans l’affaire Negreira parce qu’il n’y a rien. Cela se terminera par un acquittement. Il impute la féroce campagne anti-barcelonaise au madridisme sociologique des sphères du pouvoir madrilène.» Le Barça ne veut pas se laisser faire mais la pression monte quelques jours avant le Clasico entre les deux clubs. Tonali conteste Fagioli En Italie, nouveau rebondissement dans l’affaire des paris sportifs qui secoue la Botte depuis quelques jours. Et comme l’annonce La Gazzetta dello Sport, «Tonali conteste Fagioli» ! «L’ancien joueur de l’AC Milan nie avoir impliqué d’autres joueurs», contrairement à ce qu’avait affirmé le joueur de la Juventus. Son club de Newcastle a indiqué soutenir son joueur et engager un directeur de la psychologie. On rappelle que le milieu de terrain italien risque jusqu’à un an de suspension. Cette affaire fait trembler le foot italien et c’est loin d’être terminé puisque l’ancien Milanais a décidé de collaborer avec la justice et il a été interrogé, ces derniers jours, à la fois par les enquêteurs à Turin et par le procureur fédéral. Les prochaines semaines seront scrutées de près par la presse italienne… L’Angleterre couve Bellingham En Angleterre, le joueur qui attire toute l’attention en ce début de saison, c’est bien évidement Jude Bellingham qui brille avec le Real Madrid mais aussi la sélection anglaise. Forcément, les légendes des Three Lions comme Wayne Rooney demande faire attention à leur joyau. Le Daily Star reprend une déclaration de l’ancien joueur de Manchester United : «Faites un gros câlin à Bellingham», placarde le tabloïd. «La légende exhorte les 3 Lions à protéger leur étoile brillante. Rooney conseille à Jude d’être le futur capitaine.» Le milieu de terrain doit devenir le joueur majeur de cette équipe pour la tirer vers les sommets. The Sun est un peu plus mesuré et demande de ne «pas s’inquiéter pour Jude» ! «Il peut être le meilleur du monde mais nous devons le protéger», a aussi déclaré l’infernal Wayne Rooney qui en connait un rayon sur la pression populaire qui règne autour de la sélection nationale.