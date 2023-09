Les inondations en Libye font au moins 11300 morts à Derna, déclare l'ONU

Au moins 11 300 personnes sont mortes et 10 100 restent portées disparues dans la seule ville de Derna, dans l'est de la Libye, ravagée il y a près d'une semaine par des inondations sans précédent, selon un bilan publié par un organisme de l'ONU, citant le Croissant rouge libyen. « Selon le Croissant-Rouge libyen, ces inondations sans précédent ont fait environ 11 300 morts et 10 100 disparus dans la seule ville de Derna », a annoncé le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) dans un point de situation samedi soir. Les inondations ont par ailleurs fait au moins 170 morts dans d'autres endroits de l'est de la Libye, a-t-il ajouté. « Ces chiffres devraient augmenter alors que les équipes de recherche et de sauvetage travaillent sans relâche », a averti l'OCHA.