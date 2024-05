Les demandes impossibles de Flick pour le mercato du Barça, la proposition surréaliste de Naples pour attirer Conte

Hansi Flick vise deux cracks allemands, Naples est prêt à tout pour Conte, l’OM a trouvé son futur entraîneur, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Les rêves fous d’Hansi Flick Le journal Sport dédie sa Une à Hansi Flick, c’est son jour. Aujourd’hui, l’Allemand débarque à Barcelone pour signer un contrat de deux saisons en tant qu’entraîneur à la place de Xavi la saison prochaine. Pour le moment, il ne devrait parler qu’au média du club, sa présentation officielle et conférence de presse interviendront seulement dans les semaines à venir. Accompagné par l’ensemble de son staff, l’ancien du Bayern Munich arrive motivé et avec plusieurs idées en tête concernant le mercato. Comme l’a confié son ami Lothar Matthäus, relayé par le Mundo Deportivo, Flick apprécie beaucoup Florian Wirtz et Jamal Musiala, les deux cracks du football mondial. Malheureusement pour lui, cela restera seulement au stade de rêve puisque leurs prix sont trop élevés pour le Barca. Naples a la folie des grandeurs Passons à l’Italie avec le Corriere dello Sport qui révèle une proposition de dingue du Napoli pour Antonio Conte. Alors que la reconstruction est en cours, le président Aurelio de Laurentiis est sur le point d’offrir un contrat jamais vu dans l’histoire du club. On parle d’un contrat brut de 60M€, avec les salaires du staff de Conte compris. Le coach italien aurait en plus la main mise sur le mercato. Avec les envies de départ d’Osimhen, Conte pourrait faire confiance à son attaquant de toujours, Romelu Lukaku, et le ramener auprès de lui dans le sud de l’Italie. Naples et Conte souhaitent se mettre d’accord rapidement pour commencer la planification au plus vite. Les prochains jours seront décisifs comme l’a rappelé le président du Napoli. L’OM et Conceição, c’est chaud ! Gasset out, l’OM cherche son futur coach. Et comme le placarde L’Equipe sur sa Une, on assiste sûrement à la naissance d’une connexion entre l’OM et Sergio Conceição comme révélé en exclusivité par nos soins hier. Avec le rapprochement de Paulo Fonseca à l’AC Milan, Marseille se tourne désormais vers l’actuel coach de Porto. Son style de jeu ambitieux et son passage en France du côté de Nantes entre 2016 et 2017 sont des éléments qui jouent en la faveur du technicien portugais. Une information que confirme La Provence dans ses pages intérieures. En procédant par élimination avec Fonseca au Milan, Mathias Almeyda de l’AEK Athènes écarté ainsi que Ivan Juric, il ne reste plus beaucoup de choix et Conceição sonne comme une évidence.