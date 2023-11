Les 179 Parlements qui composent l’UIP demandent à l’Etat du Sénégal une élection inclusive avec Ousmane Sonko parmi les candidats

Une autre victoire dans la bataille d’opinion du principal opposant sénégalais. Les 179 parlements du monde regroupés au niveau de l'Union Interparlementaire (UIP) ont demandé à travers un document rendu public par le député Guy Marius Sagna, à l’Etat du Sénégal, d’organiser une élection présidentielle inclusive en 2024, avec Ousmane Sonko parmi les candidats. Ce document de l’UIP intervient après l’interpellation de Pastef Suisse, à travers son coordinateur Abib Diop et de Me Ciré Clédor Ly, qui ont piloté la plainte déposée à l'UIP concernant « la persécution de Ousmane Sonko de mars 2021 à nos jours ». C’est dans ce cadre que le parlementaire Guy Marius Sagna a été été auditionné par l'UIP le 23 octobre dernier. La décision adoptée par le Conseil directeur de ce regroupement de 179 parlements peut-être résumée en six points essentiels. Ils disent être préoccupés par l'état de santé de Ousmane Sonko; demandent à l'État du Sénégal « de protéger la vie de Ousmane Sonko; d'organiser une élection présidentielle inclusive avec Ousmane Sonko comme un des candidats ». Ils demandent au comité des droits de l'homme des parlementaires « d'envoyer très vite une délégation au Sénégal avant l'élection présidentielle de février 2024 » L’UIP va également envoyer une délégation au Sénégal. Laquelle délégation ira rendre visite à Ousmane Sonko en prison Aussi, les 179 Parlements de l’UIP vont continuer de suivre de près le dossier Ousmane Sonko.