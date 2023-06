Législatives en Guinée-Bissau: majorité absolue pour l'opposition, selon les résultats provisoires

En Guinée-Bissau, la coalition PAI – Terra Ranka, portée par le parti PAIGC, a remporté 54 sièges sur 102 au Parlement, soit la majorité absolue, à l’occasion des élections législatives organisées le 4 juin et dont les résultats provisoires ont été dévoilés par la Commission nationale électorale ce 8 juin. Le parti du président du pays, Umaro Sissoco Embaló, le Madem, récolte 29 sièges. Selon la Constitution, le parti qui obtient la majorité au Parlement obtient automatiquement le poste de Premier ministre.

Concrètement, la Guinée-Bissau devrait connaître une cohabitation avec un Premier ministre issu des rangs du PAIGC.

Le président Umaro Sissoco Embaló, lui, doit s’exprimer dans un message à la Nation.

De son côté, le porte-parole du PAIGC encourage toute la classe politique à laisser travailler pour ce mandat de 4 ans et donc à mettre fin à ces cycles de crise à répétition à la tête des institutions de cet État d’Afrique de l’Ouest.

En attendant, des militants ont commencé à célébrer la victoire : ils sont sortis spontanément dans le centre-ville de la capitale, avec des drapeaux et des casseroles pour exprimer leur joie.