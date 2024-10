Législatives du 17 novembre : "Le matériel électoral a été déployé" (DGE)

Le processus électoral se poursuit en vue des Législatives anticipées fixées au 17 novembre prochain. Contacté par Le Soleil, le Directeur général des élections (DGE), Pape Birame Sène, annonce le déploiement du matériel électoral dans les 14 régions du pays. L'opération concerne le matériel lourd : isoloirs, urnes, etc., liste-t-il. L'interlocuteur du journal souligne dans la foulée que "les impressions des bulletins sont en cours". Il affirme que le calendrier de formation pour les autorités administratives, les membres des bureaux de vote, les mandataires et plénipotentiaires, les forces de défense et de sécurité, la société civile, les journalistes, les observateurs, entre autres acteurs, a été aussi finalisé. Cette prochaine étape est prévue du 1er au 11 novembre prochain.