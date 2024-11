Législatives au Sénégal : Amadou Mame Diop plaide pour un scrutin sous le signe de la concorde

L’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, investi sur la liste nationale de la coalition Takku-Wallu, a appelé, dimanche, à Richard-Toll, les Sénégalais à voter dans la paix et la concorde.



‘’Nous avons fait une très bonne campagne dans le calme et dans la paix. Je lance un appel pour que le vote se déroule dans de bonnes conditions et que la paix et la concorde continuent à rythmer nos concitoyens’’, a-t-il lancé après avoir effectué son vote au bureau 4 de l’École 1 de Richard-Toll.



Amadou Mame Diop a salué le bon déroulement du scrutin un peu partout dans le pays.



L’École Richard-Toll 1, qui compte 9 bureaux de vote, est l’un des plus grands centres de la commune avec ceux de Ndiangue, Thibakh et de Gallo Malick.