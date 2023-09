League Cup : Nicolas Jackson offre la victoire à Chelsea

Chelsea bat Brighton (1-0) grâce à un but de Nicolas Jackson et se qualifie pour les huitièmes de la Carabao Cup. Un bol d’air pour l’attaquant sénégalais, qui était en manque d’efficacité sous ses nouvelles couleurs, (1 but en 6 journées) et faisait déjà l’objet de critique à Londres. Réveil du « Lion » était attendu à Stamford Bridge face à Brighton, ce mercredi en 16es de finale de la League Cup. Chelsea se déplace à Fulham lundi 2 octobre, pour le compte de la 7e journée de Premier League. Nicolas Jackson ne fera pas le voyage. L’attaquant sénégalais a reçu un cinquième carton jaune lors de la défaite (0-1) face à Aston Villa, synonyme de suspension pour un match.