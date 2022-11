Le rappeur Takeoff a été abattu à Houston

Le rappeur Takeoff a été tué par balle à Houston. Le joueur de 28 ans aurait assisté à un événement au centre-ville de Houston, où l’incident s’est produit La mauvaise nouvelle a été confirmé sur Twitter. Un utilisateur du média social , qui porte le nom d’ ‘@SaycheeseDGTL’ a écrit : “Plusieurs promoteurs de Houston affirment avoir vu Takeoff se faire tirer dessus et être tué lors d’un événement.” Ils ont également partagé un marqueur de localisation où le rappeur aurait été abattu L’image pointe vers le 1200 Polk St. Downtown, HoustonLa capture d’écran comporte une alerte indiquant “Personne mortellement abattue”. La personne à l’origine des affirmations s’est à nouveau rendue sur Twitter et a “confirmé” que Takeoff était mort. “RIP Takeoff. Une source proche nous a confirmé qu’il s’agissait d’un jeu de dés à Houston”, lit-on dans le tweet, indiquant que la cause apparente du décès était un tir mortel au cours d’un jeu de dés.