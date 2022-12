Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n’a pas quitté son pays depuis l’invasion par la Russie, est reçu ce mercredi à la Maison Blanche par Joe Biden. Il doit ensuite s’adresser au Congrès américain. ce soutien. Un soutien pas uniquement verbal, mais aussi et surtout matériel. Une nouvelle tranche d’aide militaire de presque 2 milliards de dollars est annoncée. Elle va comprendre un nouveau type d’arme : une batterie de missiles Patriot. Il s’agit de missiles antimissiles à longue portée pour aider l’Ukraine à résister aux bombardements, qualifiés de barbares à Washington, contre les infrastructures énergétiques du pays, destinés à plonger la population ukrainienne dans le froid et dans le noir pendant l’hiver. Alors que le conflit se prolonge. Il y a des besoins différents qui ont émergés et également une confiance supérieure quant à la capacité des Ukrainiens a utilisé ces systèmes et à ne pas les perdre. Zelensky doit prendre la parole au Congrès À l’issue d’un entretien bilatéral en début d’après-midi, les deux chefs d’états tiendront une conférence de presse commune. Volodymyr Zelensky s’adressera ensuite au Congrès. Ce n’est pas un hasard. Sa venue intervient à un moment critique à Washington où le Congrès finalise une nouvelle aide militaire et économique destinée à Kiev : 45 milliards de dollars en plus des milliards qui ont déjà été dépensés depuis un an, relate notre correspondante à New York Loubna Anaki. Moment crucial aussi car les Républicains s’apprêtent à prendre le contrôle de la Chambre des Représentants dans deux mois, et certains élus ont exprimé leur réticence à maintenir ce soutien. En tête, on trouve notamment Kevin McCarthy, qui disait il y a quelques semaine, que son parti refuse de signer des chèques en blanc à l’Ukraine. Par ailleurs, un récent sondage du Wall Street Journal révèle aussi que 30% des Américains estiment que Washington dépense trop d’argent dans cette guerre. Les États-Unis, de loin les premiers donateurs à Kiev, ont déjà fourni selon des évaluations d'experts près de 50 milliards de dollars d'aide au pays en guerre, dont 20 milliards en armements et assistance militaire. (Avec AFP)